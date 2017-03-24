Президент Армении не исключил вовлечения боевиков ИГ в карабахский конфликт

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян считает, что страны-члены ОДКБ «могли бы активнее помогать Вооруженным силам России в борьбе с «Исламским государством».

«Россия вносит очень большой вклад в эту борьбу, и мы должны нести какую-то часть этой ответственности. Для Армении это важно еще и потому, что на Ближнем Востоке проживало огромное количество наших соотечественников. Как известно, ИГ особенно жестоко действует против нацменьшинств, тем более - против христианских. От этого сильно пострадали мои братья и сестры, проживающие в Сирии и Ираке. Конечно, чем быстрее боевики ИГ будут уничтожены, тем лучше для всего человечества. Мы готовы и далее оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу, который очень сильно пострадал. Я думаю, что усилия, которые сейчас прикладывает Россия, увенчаются успехом», - сказал президент в эксклюзивном интервью телерадикомпании «Мир».



«Армения находится приблизительно в 400 километрах от зоны действий ИГ. Это означает, что события, которые происходят на Ближнем Востоке, имеют непосредственное отношение к нашей безопасности. Если учесть, что в действия ИГ вовлечены многие граждане стран-членов СНГ, то рано или поздно в нашем регионе появятся люди, которые уже имеют военный опыт. Мы уже, к сожалению, наблюдаем по ту сторону соприкосновения [линия соприкосновения НКР и Азербайджана-Медиамакс] арабскую речь и другие голоса. Нам кажется, что постепенно люди, которые ушли с Ближнего Востока, начинают быть вовлеченными в конфликты в нашем регионе. Это, конечно, очень опасно», - заявил Серж Саргсян.