Перемирие нарушалось 40 раз

Ереван/Медиамакс/. 26 марта и в ночь на 27 марта Азербайджан около 40 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.

Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 340 выстрелов.