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Перемирие нарушалось 40 раз


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. 26 марта и в ночь на 27 марта Азербайджан около 40 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.

Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 340 выстрелов.

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