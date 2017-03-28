Сейчас самое время вернуться к переговорам, заявил Ричард Хогланд

Ереван/Медиамакс/. Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд сказал сегодня, что переговорный процесс вокруг урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта протекает крайне медленно, и сейчас самое время вернуться за стол переговоров.



«На столе переговоров лежит ряд разумных планов, вокруг которых сторонам нужно провести переговоры и найти решения», - в беседе с журналистами в Ереване сказал американский посредник.



По словам Ричарда Хогланда, сопредседатели 11 марта в Баку и сегодня в Ереване предложили сторонам отметить годовщину апрельской войны 2016 года возобновлением переговоров.



«Главы МИД двух стран должны сесть и серьезно поговорить, готовя почву для встречи президентов», - сказал он.



Американский посредник подчеркнул, что на данный момент приоритетом является формирование диалога между сторонами.



«Можно найти ситуацию, при которой все стороны будут чувствовать себя победителями. Лучший путь для этого – возобновление переговоров, благодаря чему будет исключена вероятность войны», - отметил он.



Ричард Хогланд отметил, что сопредседатели в своих заявлениях всегда стараются сохранять баланс. «Мы прекрасно понимаем, что происходит, однако в своих заявлениях должны соблюдать осторожность», - объяснил он.



Говоря о договоренностях, достигнутых в Санкт-Петербурге и Вене в 2016 году, Ричард Хогланд сказал, что они продолжают оставаться «очень важными».



«Нам нужно создать условия, чтобы президенты двух стран могли сесть за одним столом и обсудить эти вопросы», - сказал американский посредник. --0--