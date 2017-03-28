Перемирие нарушалось 30 раз

Ереван /Медиамакс/. 27 марта и в ночь на 28 марта на линии соприкосновения с Арцахом Азербайджан 30 раз нарушил режим прекращения огня.

Из стрелкового оружия разного калибра, в том числе из снайперских винтовок, в направлении армянских постовых было произведено более 400 выстрелов.



Передовые воинские части Армии обороны в случае необходимости прибегали к ответным действиям.