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В Арцахе выстрелом противника убит солдат


Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. Сегодня примерно в 13:00 на оборонительном участке на восточном направлении вследствие выстрела с азербайджанской стороны смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Армии обороны Арцаха Артак Эдикович Рафаелян (1997 года рождения).

В Армии обороны Арцаха отметили, что для выяснения деталей инцидента проводится следствие.

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