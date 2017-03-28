В Арцахе выстрелом противника убит солдат

Ереван /Медиамакс/. Сегодня примерно в 13:00 на оборонительном участке на восточном направлении вследствие выстрела с азербайджанской стороны смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Армии обороны Арцаха Артак Эдикович Рафаелян (1997 года рождения).

В Армии обороны Арцаха отметили, что для выяснения деталей инцидента проводится следствие.