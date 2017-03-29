Тер-Петросян считает «неизбежным» возврат территорий вокруг Карабаха

Ереван /Медиамакс/. Первый президент Армении, руководитель Армянского национального конгресса (АНК) Левон Тер-Петросян сказал, что урегулирование Карабахского конфликта было и остается «важнейшей задачей нашей страны».

Левон Тер-Петросян не согласился со мнением, что сегодня переговоры заморожены. Наоборот, сказал он, «сейчас самый интенсивный этап».



«Стороны не разговаривают друг с другом, а ведут переговоры со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ, обсуждая те 2-3 положения, которые пока не согласованы», - сказал глава АНК в интервью телеканалу «Кентрон».



Левон Тер-Петросян повторил свое недавнее утверждение о том, что для России, которая сегодня играет активную роль на Ближнем Востоке, урегулирование карабахского конфликта стало первоочередной задачей.



Лидер АНК сказал, что страны-сопредседатели стран Минской группы ОБСЕ поддерживают «Мадридский документ», а США и Франция в последнее время добровольно уступили роль лидера России.



Он не исключил, что терпение стран-сопредседателей может выйти, и они навяжут сторонам решение по типу Дейтонских соглашений, принятых для урегулирования конфликта в Боснии и Герцеговине.



Левон Тер-Петросян сказал, что отсутствие решения Карабахского конфликта является главной причиной существующих сегодня в Армении проблем (бедность, эмиграция и т.д.). Первый президент подчеркнул, что руководители республики не готовили население к миру и необходимости взаимных компромиссов, а всегда старались сохранить статус-кво.



Первый президент сказал, что все его прогнозы, сделанные во время отставки в 1998 году, осуществились и подтвердили, что Армения не может развиваться, пока не решен Карабахский конфликт.



Левон Тер-Петросян сказал, что возвращение территорий, служащих для Нагорного Карабаха поясом безопасности, неизбежно, поскольку исходит из базовых документов ООН и ОБСЕ.



«Что мы будем делать? Подчиним своей воле ООН и ОБСЕ? Даже если вы завоюете Баку, рано или поздно придется вернуть земли. Если вы такие мачо, не возвращайте земли, но народ наш жалко», - сказал руководитель АНК.



Левон Тер-Петросян заявил также, что «настоящими врагами народа, которые роют ему могилу, являются люди, поддерживающие принцип «ни пяди земли».



Левон Тер-Петросян опроверг утверждения о том, что состоит в тайном сговоре с правящей Республиканской партией Армении.



«Мы поддерживаем Сержа Саргсяна и его правительство в вопросе реализации Мадридских принципов. Речь только об этом. В каких-либо других вопросах наши пути с этой политической силой не могут совпадать. Даже в кошмарном сне невозможно представить, что мы можем вступить в коалицию с РПА. Но я готов до конца поддерживать Сержа Саргсяна в реализации плана урегулирования. Я сделал бы то же самое, если бы у власти были и собирались бы реализовать данный план дашнаки или коммунисты», - сказал лидер АНК.