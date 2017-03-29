Президент НКР: Реформы требуют активной работы

Ереван/Медиамакс/. Президент Арцаха Бако Саакян выразил сегодня уверенность в том, что будет сделано все возможное для обеспечения реализации конституционных реформ и претворения Конституции в жизнь.
Об этом Бако Саакян сказал на совещании, посвященном процессу реализации конституционных реформ.
Президент НКР отметил, что реформы требуют от государственной системы объемной, систематизированной, длительной, активной и целенаправленной работы.
Бако Саакян подчеркнул, что залогом успешного осуществления конституционных реформ являются сознательное отношение всех компетентных органов и ответственных лиц к решению поставленных перед ними задач, скоординированная и согласованная работа, максимальное вложение усилий.
Напомним, что новая Конституция частично вступила в силу во второй половине марта.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.