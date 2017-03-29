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Президент НКР: Реформы требуют активной работы


Бако Саакян
Бако Саакян

Ереван/Медиамакс/. Президент Арцаха Бако Саакян выразил сегодня уверенность в том, что будет сделано все возможное для обеспечения реализации конституционных реформ и претворения Конституции в жизнь.

Об этом Бако Саакян сказал на совещании, посвященном процессу реализации конституционных реформ.

Президент НКР отметил, что реформы требуют от государственной системы объемной, систематизированной, длительной, активной и целенаправленной работы.

Бако Саакян подчеркнул, что залогом успешного осуществления конституционных реформ являются сознательное отношение всех компетентных органов и ответственных лиц к решению поставленных перед ними задач, скоординированная и согласованная работа, максимальное вложение усилий.

Напомним, что новая Конституция частично вступила в силу во второй половине марта.

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