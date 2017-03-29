Налбандян призвал ПАСЕ учесть предупреждение посредников

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян принял сегодня Стефана Шеннаха – председателя подкомитета ПАСЕ по конфликтам между странами-членами Совета Европы и докладчика по выполнению обязательств со стороны Азербайджана.

Эдвард Налбандян подчеркнул, что Азербайджан постоянно отклоняет предложения стран-сопредседателей, направленные на создание соответствующих условий для продвижения переговорного процесса, а также отказывается осуществлять договоренности, достигнутые в 2016 г. на саммитах в Санкт-Петербурге и Вене.



Министр подчеркнул, что урегулирование конфликта осуществляется в формате Минской группы ОБСЕ, который является единственной структурой, имеющей международный мандат на урегулирование конфликта.



Эдвард Налбандян добавил, что попытки переносить обсуждения Карабахского конфликта в другие форматы, инициировать искажающих истину резолюций, создавать параллельные форматы урегулирования вредят усилиям сопредседателей, о чем по разным поводам предупреждали они сами. Это предупреждение, по мнению министра, должно быть учтено в ПАСЕ.