Азербайджан нарушил перемирие 50 раз

Ереван/Медиамакс/. 29 марта и в ночь на 30 марта Азербайджан около 50 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.

Из стрелкового оружия разного калибра, в том числе из снайперских винтовок, в направлении армянских постовых было произведено более 500 выстрелов.



Из снайперских винтовок наиболее интенсивный обстрел азербайджанские ВС вели на юго-восточном и восточном направлениях, произведя 86 выстрелов.



Передовые воинские части Армии обороны Арцаха для подавления наступательной активности противника прибегали к ответным действиям.