Азербайджан нарушил перемирие 50 раз

Ереван/Медиамакс/. 29 марта и в ночь на 30 марта Азербайджан около 50 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.
Из стрелкового оружия разного калибра, в том числе из снайперских винтовок, в направлении армянских постовых было произведено более 500 выстрелов.
Из снайперских винтовок наиболее интенсивный обстрел азербайджанские ВС вели на юго-восточном и восточном направлениях, произведя 86 выстрелов.
Передовые воинские части Армии обороны Арцаха для подавления наступательной активности противника прибегали к ответным действиям.
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