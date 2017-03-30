491 просмотров

Азербайджан нарушил перемирие 50 раз


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. 29 марта и в ночь на 30 марта Азербайджан около 50 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.

Из стрелкового оружия разного калибра, в том числе из снайперских винтовок, в направлении армянских постовых было произведено более 500 выстрелов.

Из снайперских винтовок наиболее интенсивный обстрел азербайджанские ВС вели на юго-восточном и восточном направлениях, произведя 86 выстрелов.

Передовые воинские части Армии обороны Арцаха для подавления наступательной активности противника прибегали к ответным действиям.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Политика | Март 30, 2017 12:44
Слова Тер-Петросяна – клевета, сказал Виктор Согомонян

Внешняя политика | Март 30, 2017 13:44
Глава Южной Осетии прокомментировал идею транзита из Армении в Россию

Политика | Март 30, 2017 12:14
2 апреля в Армении будет проведен exit poll
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017