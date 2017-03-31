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Перемирие нарушалось 60 раз


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. 30 марта и в ночь на 31 марта Азербайджан около 60 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.

Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 850 выстрелов.

Передовые воинские части Армии обороны Арцаха при необходимости прибегали к ответным действиям.

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