Перемирие нарушалось 60 раз

Ереван /Медиамакс/. 30 марта и в ночь на 31 марта Азербайджан около 60 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.

Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 850 выстрелов.



Передовые воинские части Армии обороны Арцаха при необходимости прибегали к ответным действиям.