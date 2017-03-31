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В Арцахе от выстрела противника погиб солдат


Фото: PAN Photo


Ереван/Медиамакс/. Сегодня примерно в 14:45 на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Арцаха на восточном направлении, в результате нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана смертельное огнестрельное ранение получил контрактный служащий Армии обороны Гор Геворкович Ованнисян (1993 года рождения).

В Армии обороны отметили, что для выяснения деталей инцидента проводится следствие.

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