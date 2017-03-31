В Арцахе от выстрела противника погиб солдат

Ереван/Медиамакс/. Сегодня примерно в 14:45 на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Арцаха на восточном направлении, в результате нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана смертельное огнестрельное ранение получил контрактный служащий Армии обороны Гор Геворкович Ованнисян (1993 года рождения).

В Армии обороны отметили, что для выяснения деталей инцидента проводится следствие.