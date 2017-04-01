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Перемирие нарушалось 35 раз


Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. 31марта и в ночь на 1 апреля Азербайджан около 35 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.

Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 300 выстрелов. На восточном направлении противник применил также станковый противотанковый гранатомет, выпустив 3 снаряда.

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