В первую годовщину апрельской войны перемирие нарушалось 35 раз

Ереван/Медиамакс/. 1 апреля и в ночь на 2 апреля Азербайджан около 35 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.
Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 330 выстрелов.
Фото: PAN Photo
Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 330 выстрелов.
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