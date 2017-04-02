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В первую годовщину апрельской войны перемирие нарушалось 35 раз


Фото: PAN Photo


Ереван/Медиамакс/. 1 апреля и в ночь на 2 апреля Азербайджан около 35 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.

Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 330 выстрелов.


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