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Серж Танкян и Атом Эгоян посещают Арцах


Фото: Пресс-служба президента НКР


Ереван/Медиамакс/. Президент Арцаха Бако Саакян принял сегодня известного музыканта, вокалиста группы System of a Down Сержа Танкяна и кинорежиссера и сценариста Атома Эгояна, прибывших в Степанакерт по инициативе фонда «Туфенкян».

В состав делегации входят также благотворители и представители американского филиала организации «Арцах фонд».

На встрече обсуждались вопросы, касающиеся жизни в Арцахе, государственного строительства, ситуации в регионе, связей между Родиной и Диаспорой.

Бако Саакян подчеркнул  важность подобных визитов в Арцах, отметив, что они положительно влияют на развитие культуры в республике, повышение узнаваемости Арцаха во внешнем мире и укрепление внутриармянских связей.

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