Серж Танкян и Атом Эгоян посещают Арцах

Ереван/Медиамакс/. Президент Арцаха Бако Саакян принял сегодня известного музыканта, вокалиста группы System of a Down Сержа Танкяна и кинорежиссера и сценариста Атома Эгояна, прибывших в Степанакерт по инициативе фонда «Туфенкян».

В состав делегации входят также благотворители и представители американского филиала организации «Арцах фонд».



На встрече обсуждались вопросы, касающиеся жизни в Арцахе, государственного строительства, ситуации в регионе, связей между Родиной и Диаспорой.



Бако Саакян подчеркнул важность подобных визитов в Арцах, отметив, что они положительно влияют на развитие культуры в республике, повышение узнаваемости Арцаха во внешнем мире и укрепление внутриармянских связей.