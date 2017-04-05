579 просмотров

Перемирие нарушалось 40 раз


Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. 4 апреля и в ночь на 5 апреля Азербайджан 40 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.

Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 900 выстрелов.

На северо-восточном направлении азербайджанские ВС применили также 60-мм миномет (3 снаряда) и станковый автоматический гранатомет (10 снарядов).

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Апрель 5, 2017 16:19
МИД Арцаха: Баку углубляет недоверие между сторонами

Нагорный Карабах | Апрель 5, 2017 16:00
ОБСЕ не зафиксировал нарушений на линии соприкосновения

Внешняя политика | Апрель 5, 2017 15:56
Армения стала лучше выполнять решения ЕСПЧ
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017