Перемирие нарушалось 40 раз

Ереван /Медиамакс/. 4 апреля и в ночь на 5 апреля Азербайджан 40 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.

Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 900 выстрелов.



На северо-восточном направлении азербайджанские ВС применили также 60-мм миномет (3 снаряда) и станковый автоматический гранатомет (10 снарядов).