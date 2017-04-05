Перемирие нарушалось 40 раз

Ереван /Медиамакс/. 4 апреля и в ночь на 5 апреля Азербайджан 40 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.
Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 900 выстрелов.
На северо-восточном направлении азербайджанские ВС применили также 60-мм миномет (3 снаряда) и станковый автоматический гранатомет (10 снарядов).
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