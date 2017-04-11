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Перемирие нарушалось более 50 раз


Фото: Медиамакс


Ереван /Медиамакс/. 10 апреля и в ночь на 11 апреля Азербайджан более 50 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.

Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено около 1620 выстрелов.

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