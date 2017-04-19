Азербайджан применил снайперское оружие

Ереван /Медиамакс/. 17 апреля и в ночь на 18 апреля Азербайджан 55 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.
Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 640 выстрелов.
На южном, восточном и северном направлениях линии соприкосновения противник активно применил снайперские винтовки (93 выстрелов).
Для подавления наступательной активности противника передовые воинские части Армии обороны НКР прибегли к ответным действиям.
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