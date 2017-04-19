Перемирие нарушалось 55 раз

Ереван /Медиамакс/. 18 апреля и в ночь на 19 апреля Азербайджан более 55 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.

Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 760 выстрелов.



На южном и северном направлениях линии соприкосновения азербайджанские ВС применили противотанковый гранатомет (2 снаряда).



Ночью противник продолжал активно применять снайперское оружие разного калибра.