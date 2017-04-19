Перемирие нарушалось 55 раз

Ереван /Медиамакс/. 18 апреля и в ночь на 19 апреля Азербайджан более 55 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.
Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 760 выстрелов.
На южном и северном направлениях линии соприкосновения азербайджанские ВС применили противотанковый гранатомет (2 снаряда).
Ночью противник продолжал активно применять снайперское оружие разного калибра.
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