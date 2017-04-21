Армия обороны прибегла к ответным действиям

Ереван /Медиамакс/. 20 апреля и в ночь на 21 апреля Азербайджан 35 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.

Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 400 выстрелов. На восточном направлении противник применил 60-мм миномет (1 снаряд).



Для подавления наступательной активности противника воинские части Армии обороны прибегли к ответным действиям.