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Армия обороны прибегла к ответным действиям


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. 20 апреля и в ночь на 21 апреля Азербайджан 35 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.

Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 400 выстрелов. На восточном направлении противник применил 60-мм миномет (1 снаряд).

Для подавления наступательной активности противника воинские части Армии обороны прибегли к ответным действиям.

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