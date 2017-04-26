Завершился визит делегации Арцаха в Южную Осетию

Ереван /Медиамакс/. 21-22 апреля делегация Республики Арцах во главе с министром иностранных дел Кареном Мирзояном посетила Республику Южная Осетия.
21 апреля арцахская делегация приняла участие в церемонии инаугурации новоизбранного президента Южной Осетии Анатолия Бибилова.
В рамках визита состоялась встреча главы МИД Арцаха с министром иностранных дел Южной Осетии Муратом Джиоевым.
В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух республик и затронуты региональные процессы.
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