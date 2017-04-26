Завершился визит делегации Арцаха в Южную Осетию

Ереван /Медиамакс/. 21-22 апреля делегация Республики Арцах во главе с министром иностранных дел Кареном Мирзояном посетила Республику Южная Осетия.

21 апреля арцахская делегация приняла участие в церемонии инаугурации новоизбранного президента Южной Осетии Анатолия Бибилова.



В рамках визита состоялась встреча главы МИД Арцаха с министром иностранных дел Южной Осетии Муратом Джиоевым.



В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух республик и затронуты региональные процессы.