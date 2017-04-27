ЕС заинтересован в решении карабахского конфликта, сказал Зальбер

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян поздравил сегодня специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и по кризису в Грузии Герберта Зальбера в связи с продлением его миссии со стороны Совета ЕС.

На встрече с Гербертом Зальбером Серж Саргсян отметил, что Армения ценит работу спецпредставителя ЕС, главная цель которого – сформировать атмосферу доверия между сторонами для мирного разрешения карабахского конфликта.



Герберт Зальбер заверил, что Евросоюз заинтересован и хочет по мере своих возможностей способствовать решению карабахского конфликта, оказывая поддержку усилиям стран-членов Минской группы ОБСЕ.



Спецпредставитель ЕС поздравил президента с успешным проведением выборов, подчеркнув, что этими выборами Армения сделала значительный шаг вперед, а по обнаруженным определенным проблемам, по мнению представителя ЕС, можно работать.