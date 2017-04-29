МИД Армении: Баку ставит под удар переговорный процесс

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян сказал сегодня, что Баку продолжает ставить под удар переговорный процесс вокруг Арцаха.

«Не имея каких-либо внятных аргументов в переговорном процессе, Азербайджан пытается компенсировать это провокациями на линии соприкосновения. Баку еще раз демонстрирует, что для него не важен переговорный процесс, иначе бы не ставил его под удар, грубейшим образом нарушая режим прекращения огня в день встречи министров иностранных дел», - сказал пресс-секретарь МИД, отвечая на вопрос Арменпресс.



Тигран Балаян добавил, что такое поведение четко демонстрирует, что этот результат безразличен для него.