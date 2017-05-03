Перемирие нарушалось 45 раз

Ереван /Медиамакс/. 2 мая и в ночь на 3 мая Азербайджан около 45 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.

Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 640 выстрелов.



Передовые подразделения Армии обороны в основном воздерживались от ответных действий.