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Перемирие нарушалось 45 раз


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. 2 мая и в ночь на 3 мая Азербайджан около 45 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.

Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 640 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны в основном воздерживались от ответных действий.

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