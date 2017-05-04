Перемирие нарушалось 40 раз

Ереван /Медиамакс/. 3 мая и в ночь на 4 мая Азербайджан около 40 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.

Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 460 выстрелов.



Передовые воинские части Армии обороны в основном придерживались режима прекращения огня.