Азербайджан передвинул танки в направлении Талиша

Ереван /Медиамакс/. 10 мая примерно в 13:30 Азербайджан осуществил передвижение бронетехники (около 10 танков) в направлении Тапкаракоюнлу-Талиш.

В 14:55 данные танки вернулись на исходные позиции, передают из Армии обороны Арцаха.



10 мая и в ночь на 11 мая Азербайджан из стрелкового оружия разного калибра нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом более 65 раз, произведя в направлении армянских постовых около 1700 выстрелов.



В направлении Мартакерта противник применил также 82-мм минометы (4 снаряда) и пушки Д-44 (8 снарядов).



Для подавления наступательной активности Азербайджана передовые части Армии обороны прибегли к ответным действиям.



На данный момент оперативная обстановка на передовой спокойная.