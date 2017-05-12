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Азербайджан передвинул танки в направлении Талиша


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. 10 мая примерно в 13:30 Азербайджан осуществил передвижение бронетехники (около 10 танков) в направлении Тапкаракоюнлу-Талиш.

В 14:55 данные танки вернулись на исходные позиции, передают из Армии обороны Арцаха.

10 мая и в ночь на 11 мая Азербайджан из стрелкового оружия разного калибра нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом более 65 раз, произведя в направлении армянских постовых около 1700 выстрелов. 

В направлении Мартакерта противник применил также 82-мм минометы (4 снаряда) и пушки Д-44 (8 снарядов).

Для подавления наступательной активности Азербайджана передовые части Армии обороны прибегли к ответным действиям.

На данный момент оперативная обстановка на передовой спокойная.

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