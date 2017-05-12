Азербайджан передвинул танки в направлении Талиша

Ереван /Медиамакс/. 10 мая примерно в 13:30 Азербайджан осуществил передвижение бронетехники (около 10 танков) в направлении Тапкаракоюнлу-Талиш.
В 14:55 данные танки вернулись на исходные позиции, передают из Армии обороны Арцаха.
10 мая и в ночь на 11 мая Азербайджан из стрелкового оружия разного калибра нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом более 65 раз, произведя в направлении армянских постовых около 1700 выстрелов.
В направлении Мартакерта противник применил также 82-мм минометы (4 снаряда) и пушки Д-44 (8 снарядов).
Для подавления наступательной активности Азербайджана передовые части Армии обороны прибегли к ответным действиям.
На данный момент оперативная обстановка на передовой спокойная.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.