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Съемочная группа ТВ «Шант» попала под обстрел в Арцахе



Ереван/Медиамакс/. 10 мая примерно в 18:00 на северном участке линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана под обстрел попала съемочная группа передачи «На позициях» телекомпании «Шант».

В телекомпании «Шант» сообщили, что из крупнокалиберного оружия противник обстрелял автомобиль съемочной группы.

Ранение получил оператор Давид Атоян. 

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