Съемочная группа ТВ «Шант» попала под обстрел в Арцахе

Ереван/Медиамакс/. 10 мая примерно в 18:00 на северном участке линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана под обстрел попала съемочная группа передачи «На позициях» телекомпании «Шант».

В телекомпании «Шант» сообщили, что из крупнокалиберного оружия противник обстрелял автомобиль съемочной группы.



Ранение получил оператор Давид Атоян.