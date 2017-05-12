Съемочная группа ТВ «Шант» попала под обстрел в Арцахе

Ереван/Медиамакс/. 10 мая примерно в 18:00 на северном участке линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана под обстрел попала съемочная группа передачи «На позициях» телекомпании «Шант».
В телекомпании «Шант» сообщили, что из крупнокалиберного оружия противник обстрелял автомобиль съемочной группы.
Ранение получил оператор Давид Атоян.
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