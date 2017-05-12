Азербайджан продолжает нагнетать обстановку на линии соприкосновения

Ереван /Медиамакс/. 11 мая и в ночь на 12 мая Азербайджан около 90 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.
Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 1750 выстрелов.
На южном и восточном участках Азербайджан применил также 60 и 82-мм минометы (22 снаряда) и станковые противотанковые автоматические гранатометы (12 снарядов).
Передовые воинские части Армии обороны прибегли к ответным действиям.
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