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Азербайджан продолжает нагнетать обстановку на линии соприкосновения


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. 11 мая и в ночь на 12 мая Азербайджан около 90 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.

Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 1750 выстрелов.

На южном и восточном участках Азербайджан применил также 60 и 82-мм минометы  (22 снаряда) и станковые противотанковые автоматические гранатометы (12 снарядов).

Передовые воинские части Армии обороны прибегли к ответным действиям.

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