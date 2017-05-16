Азербайджан нарушил перемирие 60 раз

Ереван /Медиамакс/. 14 мая и в ночь на 15 мая Азербайджан около 60 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.

Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 1000 выстрелов.