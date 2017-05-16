Армия обороны: Провокация Азербайджана не останется без ответа

Ереван /Медиамакс/. 15 мая и в ночь на 16 мая Азербайджан около 55 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.
Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 1200 выстрелов.
На разных участках линии соприкосновения Азербайджан применил также 60-мм миномет (3 снаряда) и станковый противотанковый гранатомет (9 снарядов).
На восточном направлении противник применил управляемую ракету «Спайк», в результате чего частичные повреждения получила одна единица техники.
Армия обороны Арцаха человеческих потерь не понесла.
Передовые воинские части Армии обороны для подавления наступательной активности азербайджанских ВС прибегли к ответным действиям.
Министерство обороны Арцаха заявило, что «провокация азербайджанских ВС не останется без ответа».
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