Армия обороны: Провокация Азербайджана не останется без ответа

Ереван /Медиамакс/. 15 мая и в ночь на 16 мая Азербайджан около 55 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.

Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 1200 выстрелов.



На разных участках линии соприкосновения Азербайджан применил также 60-мм миномет (3 снаряда) и станковый противотанковый гранатомет (9 снарядов).



На восточном направлении противник применил управляемую ракету «Спайк», в результате чего частичные повреждения получила одна единица техники.



Армия обороны Арцаха человеческих потерь не понесла.



Передовые воинские части Армии обороны для подавления наступательной активности азербайджанских ВС прибегли к ответным действиям.



Министерство обороны Арцаха заявило, что «провокация азербайджанских ВС не останется без ответа».