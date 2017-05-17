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Минобороны опубликовал видео контроперации


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Подразделения Армии обороны НКР, находящиеся в боевом дежурстве, провели превентивные операции в ответ на активность Азербайджана, проявленную в ночь на 17 мая.

Согласно достоверным сведениям соответствующих служб Армии обороны, в результате операции азербайджанская сторона понесла потери.  

Армия обороны опубликовала часть видеозаписи операции.

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