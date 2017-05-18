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Азербайджан снова применил пушки и минометы


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. 17 мая и в ночь на 18 мая Азербайджан около 60 раз нарушил режим прекращения огня с Арцахом.

Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 650 выстрелов.

На восточном направлении Азербайджан применил станковый противотанковый гранатомет (23 снаряда), а на северо-восточном участке – пушку типа Д-44 (18 снарядов) и 82-мм миномет (4 снаряда).

Передовые воинские части Армии обороны прибегали к превентивным действиям.

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