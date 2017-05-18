Азербайджан снова применил пушки и минометы

Ереван/Медиамакс/. 17 мая и в ночь на 18 мая Азербайджан около 60 раз нарушил режим прекращения огня с Арцахом.
Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 650 выстрелов.
На восточном направлении Азербайджан применил станковый противотанковый гранатомет (23 снаряда), а на северо-восточном участке – пушку типа Д-44 (18 снарядов) и 82-мм миномет (4 снаряда).
Передовые воинские части Армии обороны прибегали к превентивным действиям.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.