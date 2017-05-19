Посредники: 15 мая ракету применил Азербайджан

Ереван/Медиамакс/. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ заявили, что 15 мая Азербайджан применил ракету на линии соприкосновения, поразив военную технику.

Американский, российский и французский посредники сказалит об этом в заявлении, распространенном вечером 18 мая, ссылаясь на «информацию, собранную из разных достоверных источников».



«Вечером 16 мая и 17 мая армянские вооруженные силы применили ответный огонь из минометов разного калибра. Эти действия обеих сторон представляют собой существенные нарушения перемирия и являются основанием для тревоги.



Есть противоречащие сообщения о мишенях недавних ударов, а также о нанесенном ущербе и человеческих потерях. Сопредседатели Минской группы и Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ продолжают собирать информацию для получения более полной и достоверной картины.



Сопредседатели осуждают недавние нарушения перемирия и призывают стороны принять меры для недопущения дальнейшей эскалации в зоне конфликта», - говорится в заявлении.



