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Посредники: 15 мая ракету применил Азербайджан


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ заявили, что 15 мая Азербайджан применил ракету на линии соприкосновения, поразив военную технику.

Американский, российский и французский посредники сказалит об этом в заявлении, распространенном вечером 18 мая, ссылаясь на «информацию, собранную из разных достоверных источников».

«Вечером 16 мая и 17 мая армянские вооруженные силы применили ответный огонь из минометов разного калибра. Эти действия обеих сторон представляют собой существенные нарушения перемирия и являются основанием для тревоги.

Есть противоречащие сообщения о мишенях недавних ударов, а также о нанесенном ущербе и человеческих потерях. Сопредседатели Минской группы и Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ продолжают собирать информацию для получения более полной и достоверной картины.

Сопредседатели осуждают недавние нарушения перемирия и призывают стороны принять меры для недопущения дальнейшей эскалации в зоне конфликта», - говорится в заявлении.

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