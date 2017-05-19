Перемирие нарушалось 90 раз

Ереван /Медиамакс/. 18 мая и в ночь на 19 мая Азербайджан около 90 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.

Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 1300 выстрелов.



На восточном направлении линии соприкосновения Азербайджан применил 60-мм миномет (1 снаряд), на северо-восточном направлении – 60-мм миномет (1 снаряд) и ручной противотанковый гранатомет (1 снаряд).