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Перемирие нарушалось 90 раз


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. 18 мая и в ночь на 19 мая Азербайджан около 90 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.

Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 1300 выстрелов.

На восточном направлении линии соприкосновения Азербайджан применил 60-мм миномет (1 снаряд), на северо-восточном направлении – 60-мм миномет (1 снаряд) и ручной противотанковый гранатомет (1 снаряд).

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