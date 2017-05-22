Перемирие нарушалось 80 раз

Ереван/Медиамакс/. 21 мая и в ночь на 22 мая Азербайджан около 80 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.

Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 750 выстрелов.



На северном направлении противник применил также 60-мм миномет (4 снаряда).



Передовые воинские части Армии обороны Арцаха в основном воздерживались от ответных действий.