Перемирие нарушалось 80 раз

Ереван/Медиамакс/. 21 мая и в ночь на 22 мая Азербайджан около 80 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.
Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 750 выстрелов.
На северном направлении противник применил также 60-мм миномет (4 снаряда).
Передовые воинские части Армии обороны Арцаха в основном воздерживались от ответных действий.
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