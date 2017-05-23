Перемирие нарушалось 100 раз

Ереван /Медиамакс/. 22 мая и в ночь на 23 мая Азербайджан около 100 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.

Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 1600 выстрелов.



На восточном направлении противник применил пушку типа Д-44 (9 снарядов), а на северо-восточном направлении - 82-мм миномет (9 снарядов).



С армянской стороны потерь нет.



Передовые воинские части Армии обороны Арцаха прибегли к ответным действиям.