Перемирие нарушалось 100 раз

Ереван /Медиамакс/. 22 мая и в ночь на 23 мая Азербайджан около 100 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.
Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено более 1600 выстрелов.
На восточном направлении противник применил пушку типа Д-44 (9 снарядов), а на северо-восточном направлении - 82-мм миномет (9 снарядов).
С армянской стороны потерь нет.
Передовые воинские части Армии обороны Арцаха прибегли к ответным действиям.
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