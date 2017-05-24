Азербайджан выпустил по армянским позициям 55 снарядов

Ереван /Медиамакс/. 23 мая и в ночь на 24 мая Азербайджан около 95 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Арцахом.
Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено около 1140 выстрелов.
Помимо стрелкового оружия на южном направлении азербайджанские ВС применили 60 и 82-мм минометы (14 снарядов), и станковый автоматический гранатомет (41 снаряд).
Передовые воинские части Армии обороны Арцаха прибегли к ответным действиям.
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