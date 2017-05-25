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Баку нарушил процедуру мониторинга ОБСЕ



Ереван /Медиамакс/. Миссия ОБСЕ провела сегодня плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана западнее населенного пункта Сейсулан Мартакертского района.

В МИД НКР сообщили, что мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

«Однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции и, в нарушение достигнутых договоренностей о процедуре проведения мониторинга, использовала аэростат наблюдения», - говорится в сообщении.

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