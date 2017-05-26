Выстрелом противника в Арцахе убит солдат

Ереван/Медиамакс/. Сегодня около 11:45 утра на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, расположенных на северном направлении, выстрелом с азербайджанской стороны убит контрактный военнослужащий Армен Арутюнян (1996 г. р.).
Для выявления деталей инцидента проводится следствие.
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