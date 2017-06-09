Армения представила случаи нарушения перемирия со стороны Баку

Ереван /Медиамакс/. Офис постоянного представителя действующего председателя ОБСЕ осуществил сегодня в Тавушской области Армении очередной мониторинг армяно-азербайджанской государственной границы.

В минобороны Армении отметили, что в ходе мониторинга случаев нарушения режима прекращения огня зарегистрировано не было.



После мониторинга на состоявшемся в селе Айгепар брифинге представителям ОБСЕ была представлена обстановка на армяно-азербайджанской государственной границе, статистика нарушений режима прекращения огня со стороны Азербайджана, внимание ОБСЕ было приглашено в частности на то обстоятельство, что азербайджанская сторона периодически открывает огонь по приграничным селам и дорогам.



Представители ОБСЕ отметили, что представленные армянской стороной данные будут включены в их доклад.