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Армения представила случаи нарушения перемирия со стороны Баку


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. Офис постоянного представителя действующего председателя ОБСЕ осуществил сегодня в Тавушской области Армении очередной мониторинг армяно-азербайджанской государственной границы.

В минобороны Армении отметили, что в ходе мониторинга случаев нарушения режима прекращения огня зарегистрировано не было.

После мониторинга на состоявшемся в селе Айгепар брифинге представителям ОБСЕ была представлена обстановка на армяно-азербайджанской государственной границе, статистика нарушений режима прекращения огня со стороны Азербайджана, внимание ОБСЕ было приглашено в частности на то обстоятельство, что азербайджанская  сторона периодически открывает огонь по приграничным селам и дорогам.

Представители ОБСЕ отметили, что представленные армянской стороной данные будут включены в их доклад.

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