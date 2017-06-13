Налбандян призвал усмирить Баку

Ереван/Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил сегодня, что международное сообщество постепенно осознает, что необходимо предпринять соответствующие шаги в отношении Азербайджана.

Министр заявил об этом сегодня в Ереване на совместной с пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Свеном Миксером.



«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ неоднократно и на самом высоком уровне заявляли, что та сторона, которая пойдет по пути применения силы, будет строго осуждена мировым сообществом.



Несмотря на это, Азербайджан делает вид, что эти заявления его не касаются. Сколько еще должно быть заявлений, чтобы стало ясно, что только заявлений недостаточно, и международное сообщество должно предпринять озвученные в них строгие шаги дабы обуздать те попытки, которые предпринимает Азербайджан для дестабилизации ситуации в регионе?»,- отметил Эдвард Налбандян.



Говоря об армяно-эстонских отношениях, министр отметил, что есть большой потенциал для их развития.



Свен Миксер подчеркнул, что Армения и Эстония посредством обмена опытом могут достигнуть значительных результатов в сфере образования, управления и в ряде других сфер.



Он напомнил, что председательствующая с 1 июля в Совете ЕС Эстония придает большое значение проекту Восточного партнерства, в рамках которого ожидается подписание нового соглашения Армении с ЕС.