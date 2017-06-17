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Ара Баблоян назвал действия Азербайджана «убийством»



Ереван/Медиамакс/. Находящийся в Арцахе председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян отреагировал на понесенные армянской стороной потери в результате нарушения перемирия со стороны Азербайджана 16 июня.

«С болью узнал о смерти троих молодых людей в результате очередной наглой провокации азербайджанских вооруженных сил. Расцениванию данное действие бакинского режима как убийство.

Соболезную родным и друзьям погибших ребят. Это наша общая скорбь. Парни отдали свою жизнь, защищая родину. Вечная слава нашим солдатам.

Азербайджанская сторона, зная, что очередная провокация не останется безнаказанной, вновь предпочла минутную политическую прихоть человеческим жизням.

P.S. Непонятно, что пока еще нет какой-либо реакции от международных партнеров», - написал Ара Баблоян на своей странице в Facebook.

Ара Баблоян участвует в третьем съезде армянских партий в Арцахе.

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