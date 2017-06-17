Еще одна жертва в Арцахе: Армия обороны даст «несоразмерный ответ»

Ереван/Медиамакс/. Сегодня утром азербайджанская сторона прибегла к очередной провокации на северном направлении линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана, в результате которой в 09.40 смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Армии обороны Нарек Гаспарян (1997 года рождения).

«Министерство обороны Арцаха заверяет, что ответ на действия противника, воодушевленного безадресными заявлениями международных организаций, будет целевым и несоразмерным», - говорится в сообщении Армии обороны.



16 июня вследствие обстрела армянских позиций из гранатометов погибли трое военнослужащих Армии обороны.