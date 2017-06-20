Посредники выразили в Баку «глубокую обеспокоенность»

Ереван /Медиамакс/. Сопредседатели Минской гуппы ОБСЕ на встречах в Баку выразили «глубокую обеспокоенность в связи с последними нарушениями режима прекращения огня на линии соприкосновения накануне их визита в Азербайджан».

Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ.



«Сопредседатели выразили глубокую обеспокоенность на состоявшихся в Баку переговорах в связи с последними нарушениями режима прекращения огня на линии соприкосновения накануне их визита в Азербайджан, которые привели к жертвам. Они призвали руководство Азербайджана избежать дальнейшей эскалации. С тем же призывом они обратились к руководству Армении и де-факто руководству Нагорного Карабаха. Они призвали стороны предпринять меры для снижения напряженности на линии соприкосновения и на армяно-азербайджанской границе», - говорится в заявлении.



«В двух столицах сопредседатели призвали стороны возобнововить содержательные переговоры, во время которых стороны проявят политическую волю. Они подчеркнули, что это единственный путь обеспечения долгосрочного мира для жителей региона.

Президенты заявили о намерении возобновить политический диалог для поиска компромиссных решений вокруг наиболее спорных вопросов конфликта»,- отметили посредники.



Сопредседатели отправятся в Вену, чтобы представить результаты встреч Минской группе 3 июля. Они также планируют в ближайшее время встретиться с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении для обсуждения путей дальнейшей работы.