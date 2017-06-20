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Посредники выразили в Баку «глубокую обеспокоенность»


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Сопредседатели Минской гуппы ОБСЕ на встречах в Баку выразили «глубокую обеспокоенность в связи с последними нарушениями режима прекращения огня на линии соприкосновения накануне их визита в Азербайджан».

Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Сопредседатели выразили глубокую обеспокоенность на состоявшихся в Баку переговорах в связи с последними нарушениями режима прекращения огня на линии соприкосновения накануне их визита в Азербайджан, которые привели к жертвам. Они призвали руководство Азербайджана избежать дальнейшей эскалации. С тем же призывом они обратились к руководству Армении и де-факто руководству Нагорного Карабаха. Они призвали стороны предпринять меры для снижения напряженности на линии соприкосновения и на армяно-азербайджанской границе», - говорится в заявлении.

«В двух столицах сопредседатели призвали стороны возобнововить содержательные переговоры, во время которых стороны проявят политическую волю. Они подчеркнули, что это единственный путь обеспечения долгосрочного мира для жителей региона.
Президенты заявили о намерении возобновить политический диалог для поиска компромиссных решений вокруг наиболее спорных вопросов конфликта»,- отметили посредники.

Сопредседатели отправятся в Вену, чтобы представить результаты встреч Минской группе 3 июля. Они также планируют в ближайшее время встретиться с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении для обсуждения путей дальнейшей работы.

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