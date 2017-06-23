Мониторинг ОБСЕ прошел в соответствии с графиком

Ереван/Медиамакс/. Миссия ОБСЕ провела сегодня плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана северо-западнее села Талиш Мартакертского района.

В МИД НКР отметили, что мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.