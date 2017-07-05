Москва требует от Баку прекратить дискриминацию россиян с армянскими фамилиями

Ереван/Медиамакс/. Россия требует прекращения дискриминации прибывающих в Азербайджан граждан РФ с армянскими фамилиями.
«Вынуждены констатировать, что прибывающие в Азербайджан российские граждане действительно дискриминируются по этническому принципу», - указали в МИД РФ, сообщает ТАСС.
«Продолжаем требовать прекращения возмутительной дискриминационной практики, несовместимой с дружественными отношениями между двумя странами. Разумеется, будем делать выводы из сложившейся ситуации», - заявили в МИД России.
Как отметили в МИД РФ, с начала текущего года 25 гражданам России было отказано во въезде в Азербайджан. Их задерживали на несколько часов, в ряде случаев без еды, воды и медпомощи, а затем высылали за собственный счет. В качестве основания при этом назывались их армянские фамилии, но были и случаи, «когда лиц с русскими фамилиями, именами и отчествами допрашивали на предмет выявления «армянских предков».
В МИД России указали, что неоднократно, в том числе в официальных обращениях, требовали прекращения этой практики, но не получили внятного и удовлетворительного ответа.
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