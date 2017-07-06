Ереван представил ЕС последние провокации Баку

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил сегодня, что Баку продолжает осуществлять провокации, в результате которых только за прошлый месяц погибли четверо военнослужащих Армии обороны Арцаха.

Согласно сообщению МИД Армении, Эдвард Налбандян представил сегодня специальному представителю ЕС на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Герберту Залберу ситуацию, сложившуюся на линии соприкосновения между Арцахом и Азербайджаном в результате грубейшего нарушения перемирия со стороны Баку 4 июля.



Министр отметил важность безоговорочного выполнения соглашений, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году, которые направлены на создание соответствующих условий для преодоления последствий азербайджанской агрессии в апреле 2016 года и продвижения переговорного процесса.



Выразив глубокую обеспокоенность в связи с обострением ситуации, спецпредставитель ЕС подчеркнул, что исключительно мирное урегулирование карабахского конфликта является принципиальной позицией ЕС. Герберт Залбер также отметил важность выполнения договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге.