965 просмотров

Ереван представил ЕС последние провокации Баку


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил сегодня, что Баку продолжает осуществлять провокации, в результате которых только за прошлый месяц погибли четверо военнослужащих Армии обороны Арцаха.

Согласно сообщению МИД Армении, Эдвард Налбандян представил сегодня специальному представителю ЕС на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Герберту Залберу ситуацию, сложившуюся на линии соприкосновения между Арцахом и Азербайджаном в результате грубейшего нарушения перемирия со стороны Баку 4 июля.

Министр отметил важность безоговорочного выполнения соглашений, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году, которые направлены на создание соответствующих условий для преодоления последствий азербайджанской агрессии в апреле 2016 года и продвижения переговорного процесса.

Выразив глубокую обеспокоенность в связи с обострением ситуации, спецпредставитель ЕС подчеркнул, что исключительно мирное урегулирование карабахского конфликта является принципиальной позицией ЕС. Герберт Залбер также отметил важность выполнения договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Общество | Июль 6, 2017 17:32
Создан портрет Генриха Мхитаряна из более чем 4 млн точек

Общество | Июль 6, 2017 17:26
Расширяется армяно-российский центр гуманитарного реагирования

Нагорный Карабах | Июль 6, 2017 17:14
Ереван представил ЕС последние провокации Баку
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017