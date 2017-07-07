Опубликовано видео о расположенных близ Алханлу гаубицах

Ереван/Медиамакс/. Армия обороны НКР опубликовала сегодня видео, в котором виден расположенный у села Алханлу танк.





В Армии обороны еще раз подчеркнули, что они никогда не целились в гражданское население и объекты.



«Но когда противник, используя свое население в качестве живого щита, открывает огонь с военных позиций, расположенных в мирных поселениях, в направлении арцахских военнослужащих, эти позиции также будут усмиряться и впредь»,- говорится в сообщении.



Говоря о визите 6 июля аккредитованных в Азербайджане военных атташе и представителей иностранных СМИ в Алханлу, где им якобы были предоставлены «неоспоримые» доказательства об отсутствии азербайджанских позиций и военного штаба, Армия обороны отметила, что стратегия обмана международного сообщества - не новое явление в Азербайджане.



«Еще в 2016 году после апрельских военных действий был организован их визит в поселение Джоджук Марджанлу, где им были представлены успехи «доблестной» азербайджанской армии, в результате которых было «освобождено» это село. Между тем Джоджук Марджанлу находится под контролем вооруженных сил Азербайджана с января 1994 года»,- отметили в Армии обороны НКР.