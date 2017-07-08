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С армянской стороны 3 раненых в Арцахе


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Армия обороны НКР сообщает, что в результате артобстрела азербайджанских вооруженных сил военнослужащие Армии обороны Роберт Гаспарян (1969 г.р.), Амбарцум Арутюнян (1997г.р.) и Ваге Бадалян (1998г.р.) получили осколочные ранения различной степени.

Согласно сообщению Армии обороны, сегодня с утра противник нарушает режим перемирия на линии соприкосновения, используя как артиллерийскую технику, так и гаубицы и пушки типа Д-30 и Д-44, минометы и гранатометы разного калибра.

Для подавления агрессивной активности противника передовые части Армии обороны осуществляют ответные действия.

«Вся ответственность за направленные на дестабилизацию ситуации на передовой линии действия ложится на военно-политическое руководство Азербайджана»,- заявили в Армии обороны НКР.

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