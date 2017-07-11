624 просмотров

Налбандян и Мамедьяров встретятся сегодня


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретится сегодня с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедьяровым.

Согласно сообщению МИД Армении, встреча состоится по инициативе и в присутствии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Предыдущая встреча Налбандян-Мамедьяров состоялась 28 апреля с.г. в Москве с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Июль 11, 2017 11:17
Налбандян и Мамедьяров встретятся сегодня

Общество | Июль 11, 2017 09:36
В Ереване состоится премьера фильма «Шесть музыкантов на фоне города»

Внешняя политика | Июль 10, 2017 12:27
Ереван призвал не усложнять атмосферу саммита Восточного партнерства
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017