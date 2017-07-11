Налбандян и Мамедьяров встретятся сегодня

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретится сегодня с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедьяровым.

Согласно сообщению МИД Армении, встреча состоится по инициативе и в присутствии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.



Предыдущая встреча Налбандян-Мамедьяров состоялась 28 апреля с.г. в Москве с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова.