Налбандян и Лавров обсудили карабахский конфликт

Ереван /Медиамакс/. В рамках неофициальной встречи министров иностранных дел ОБСЕ в Мауэрбахе сегодня состоялась встреча министров иностранных дел Армении и России Эдварда Налбандяна и Сергея Лаврова.

Согласно сообщению МИД Армении, министры рассмотрели ряд вопросов союзнического партнерства, уделив особое внимание осуществлению договоренностей, достигнутых между главами Армении и России.



В повестку встречи был включен процесс мирного урегулирования карабахского конфликта. В этом контексте была обоюдно подчеркнута необходимость осуществления договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге.