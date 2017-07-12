Налбандян и Лавров обсудили карабахский конфликт

Ереван /Медиамакс/. В рамках неофициальной встречи министров иностранных дел ОБСЕ в Мауэрбахе сегодня состоялась встреча министров иностранных дел Армении и России Эдварда Налбандяна и Сергея Лаврова.
Согласно сообщению МИД Армении, министры рассмотрели ряд вопросов союзнического партнерства, уделив особое внимание осуществлению договоренностей, достигнутых между главами Армении и России.
В повестку встречи был включен процесс мирного урегулирования карабахского конфликта. В этом контексте была обоюдно подчеркнута необходимость осуществления договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге.
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